MakerCase — це веб-додаток для проектування коробок або проектних корпусів для лазерних різаків і фрезерів з ЧПК. MakerCase запускається у веб-браузері та автоматично генерує план для вирізання на основі специфікацій користувача. Користувач вводить бажані розміри коробки та товщину матеріалу, а MakerCase автоматично створює тривимірну модель коробки, яку можна вільно обертати. MakerCase дозволяє користувачам створювати коробки з плоскими краями або переплетеними краями за допомогою з’єднань пальців. MakerCase також може створювати відкриті та закриті ящики. Коли конструкція коробки завершена, MakerCase зводить тривимірну модель у креслення та генерує файл SVG або DXF, який можна надіслати безпосередньо на лазерний різак або фрезер з ЧПК. Для різання MakerCase може компенсувати ширину пропилу чи лазерного променя або додати закруглення собачої кістки на внутрішні кути для фрезерування з ЧПК.

Вебсайт: en.makercase.com

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