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Innovamat

Innovamat

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Вебсайт: innovamat.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Пропозиції щодо маніпулятивних підходів до математики, створені експертами та професорами дидактики. Математика в початковій школі та ранньому віці.

Вебсайт: innovamat.com

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