WebCatalog
Google Takeout

Google Takeout

takeout.google.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Takeout» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ваш обліковий запис, ваші дані. Експортуйте копію вмісту свого облікового запису Google, щоб створити його резервну копію, або використайте його в службі за межами Google.

Вебсайт: takeout.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Takeout». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Google Vault

Google Vault

google.com

Google Analytics

Google Analytics

marketingplatform.google.com

Google Drive

Google Drive

google.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google IssueTracker

Google IssueTracker

google.com

Google Account

Google Account

google.com

Google Admin

Google Admin

admin.google.com

Google Trends

Google Trends

trends.google.com

Google Voice

Google Voice

voice.google.com

Google Alerts

Google Alerts

google.com

Google Flights

Google Flights

google.com

Google AdSense

Google AdSense

adsense.google.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності