Google Takeout

Ваш обліковий запис, ваші дані. Експортуйте копію вмісту свого облікового запису Google, щоб створити його резервну копію, або використайте його в службі за межами Google.

Вебсайт: takeout.google.com

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