Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «giosg» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Giosg combines live chat, chatbots, AI, and interactive content in one platform to help you connect with your customers. Talk with us to find out more!

Вебсайт: giosg.com

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