Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Gestendo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Gestendo — це програмне забезпечення компанії для керування хмарою. Керуйте своєю компанією, втручаннями, складом, продуктами, клієнтськими документами та постачальником онлайн.

Вебсайт: gestendo.it

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