Усе для спорту в магазинах та онлайн. Найкраще обладнання, спортивні товари, одяг і взуття для занять спортом. Безкоштовний обмін і повернення. Сервіс Click and Collect. Купуйте онлайн і збирайте безкоштовно в 126 спортивних магазинах.

Вебсайт: decathlon.it

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Decathlon Italia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.