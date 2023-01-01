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Booktab

Booktab

booktab.it

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Booktab — платформа для консультацій та вивчення мультимедійних шкільних підручників. За допомогою Booktab ви можете отримати доступ до своєї цифрової бібліотеки. Торкніться книги, щоб відкрити її та погортати сторінки. Ви зможете коментувати, підкреслювати, робити нотатки, але не тільки: у книгах Booktab ви знайдете навчальні відео, інтерактивні анімації, аудіо італійською мовою та мовою оригіналу, редаговані концептуальні карти та інтерактивні вправи для перевірки своїх знань.

Вебсайт: booktab.it

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