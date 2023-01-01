Матричне співробітництво, яке розширює можливості вашої організації. Якщо ваша організація працює з багатьма ролями та багатьма партнерами, чому б не використати платформу, яка підходить саме вам? Компанії, школи, асоціації: створюйте робоче середовище відповідно до своїх потреб, не гублячись у тисячах чатів.

Вебсайт: sweethive.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SweetHive». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.