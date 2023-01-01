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Venice Classic Radio Italia - Beautiful Classical Music - це італійське цифрове веб-радіо класичної музики, яке щодня пропонує репертуар старовинної, барокової, камерної, симфонічної, оперної та сучасної музики. Слухайте Venice Classic Radio онлайн в прямому ефірі!

Вебсайт: veniceclassicradio.eu

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