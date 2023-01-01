ClasseViva народилася з багаторічного досвіду Spaggiari Group у світі шкіл. За 80 років, проведених разом зі школами, групі Parma вдалося зрозуміти їхні потреби та розробити передові проекти, здатні створити синергію між усіма сферами, які тяжіють навколо цього світу.

Вебсайт: web.spaggiari.eu

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