Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «B.Console» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

B.Console — інтегроване в хмару програмне забезпечення, яке пропонує модульні рішення для CRM, продажів і фінансів

Вебсайт: bconsole.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «B.Console». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.