Відкрийте для себе найкращі пропозиції на смартфони, ноутбуки, телевізори, техніку та багато іншого. Купуйте онлайн або завантажте додаток! Частина Media Markt. В Італії замість Media Markt використовується бренд Media World.

Вебсайт: mediaworld.it

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MediaWorld». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.