Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «forkphorus» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Forkphorus — це компілятор JavaScript для проектів Scratch 3, 2 і 1.

Вебсайт: forkphorus.github.io

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