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Flockjay

Flockjay

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Вебсайт: flockjay.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Flockjay — це платформа для обміну знаннями для зростання та розвитку команд продажів. Наша мета — допомогти керівникам продажів отримувати й ділитися найкращими практиками провідних представників, щоб уся команда могла працювати якнайкраще.

Вебсайт: flockjay.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Flockjay». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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