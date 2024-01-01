Easebuzz

Easebuzz

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Вебсайт: easebuzz.in

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Easebuzz — це повна платформа платіжних рішень, яка обслуговує понад 1 00 000 компаній в Індії. З місією стати єдиною фінансовою операційною системою для бізнесу, Easebuzz допомагає компаніям оцифровувати платежі та керувати наскрізними фінансовими операціями щодо збору цифрових платежів, виплати платежів, підключеного банківського обслуговування, розділених платежів, автоматизованої звірки, платежів постачальників, суб- керування торгівлею, керування відшкодуванням тощо за допомогою рішень API plug-and-play. Окрім обслуговування малих і середніх підприємств та стартапів в Індії, компанія також обслуговує середній і великий корпоративний бізнес із різних секторів економіки, включаючи освіту, роздрібну торгівлю, NBFC, страхування, електронну комерцію, D2C, подорожі та туризм тощо.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: easebuzz.in

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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