Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Easebuzz» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Easebuzz — це повна платформа платіжних рішень, яка обслуговує понад 1 00 000 компаній в Індії. З місією стати єдиною фінансовою операційною системою для бізнесу, Easebuzz допомагає компаніям оцифровувати платежі та керувати наскрізними фінансовими операціями щодо збору цифрових платежів, виплати платежів, підключеного банківського обслуговування, розділених платежів, автоматизованої звірки, платежів постачальників, суб- керування торгівлею, керування відшкодуванням тощо за допомогою рішень API plug-and-play. Окрім обслуговування малих і середніх підприємств та стартапів в Індії, компанія також обслуговує середній і великий корпоративний бізнес із різних секторів економіки, включаючи освіту, роздрібну торгівлю, NBFC, страхування, електронну комерцію, D2C, подорожі та туризм тощо.

Вебсайт: easebuzz.in

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