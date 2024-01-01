Paystand

Paystand

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Вебсайт: paystand.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Paystand — це провідне цифрове платіжне рішення для компаній B2B, у платіжній мережі якого здійснюють операції понад 170 000 компаній. Paystand дозволяє легко приймати платежі, оптимізувати збори та автоматизувати багатогодинні ручні завдання AR. Використовуючи Paystand, ви можете ввімкнути платежі без комісії та спростити складні облікові процеси та операції, як-от збори, узгодження платежів і робочий процес спілкування з клієнтами. Ви не знайдете жодних додаткових комісій чи націнок, пов’язаних із мережею Paystand. Натомість ви можете отримати доступ до оптових ставок обробки та збирати платежі в електронному вигляді без сплати жодних комісій за транзакції. Завдяки надійній підтримці багатьох ERP-систем, як-от NetSuite, Xero та інших систем електронної комерції, як-от Magento та Epicor, інтеграція Paystand покращує весь досвід оплати клієнтів. Paystand допомагає вам зменшити витрати та звільнити ресурси доповненої реальності у вашому бізнесі, щоб покращити економію коштів, продуктивність команди та грошовий потік.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: paystand.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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