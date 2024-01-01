Paystand — це провідне цифрове платіжне рішення для компаній B2B, у платіжній мережі якого здійснюють операції понад 170 000 компаній. Paystand дозволяє легко приймати платежі, оптимізувати збори та автоматизувати багатогодинні ручні завдання AR. Використовуючи Paystand, ви можете ввімкнути платежі без комісії та спростити складні облікові процеси та операції, як-от збори, узгодження платежів і робочий процес спілкування з клієнтами. Ви не знайдете жодних додаткових комісій чи націнок, пов’язаних із мережею Paystand. Натомість ви можете отримати доступ до оптових ставок обробки та збирати платежі в електронному вигляді без сплати жодних комісій за транзакції. Завдяки надійній підтримці багатьох ERP-систем, як-от NetSuite, Xero та інших систем електронної комерції, як-от Magento та Epicor, інтеграція Paystand покращує весь досвід оплати клієнтів. Paystand допомагає вам зменшити витрати та звільнити ресурси доповненої реальності у вашому бізнесі, щоб покращити економію коштів, продуктивність команди та грошовий потік.

Вебсайт: paystand.com

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