"dotpict" - це спеціалізована програма для малювання піксельного мистецтва! "dotpict" має функцію спільноти, яка дозволяє публікувати піксельне мистецтво, намальоване за допомогою dotpict, а також ті, що намальовані за допомогою інших програм!

Вебсайт: dotpict.net

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