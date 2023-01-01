WebCatalog
Kutt

Kutt

kutt.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kutt» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Kutt — це однорангова (P2P) спортивна та соціальна ігрова платформа, яка дозволяє друзям і незнайомцям використовувати свої знання про спорт та інші ринки, щоб конкурувати один з одним у різноманітних змаганнях. Основним продуктом Kutt є наша платформа спортивних ставок, гра на майстерність наступного рівня, де ви можете змагатися зі своїми друзями та іншими користувачами, правильно прогнозуючи результат спортивних подій. Змагання набагато веселіше, коли вони соціальні – у Kutt кожен має профіль користувача, тож ви завжди будете точно знати, проти кого змагаєтеся (і завжди можете надіслати цій особі персоналізоване повідомлення, у якому розповісти, скільки ще ви знаєте про гра, ніж вони). Завдяки докладному веденню записів Kutt надає цікавий спосіб відстежувати вашу ефективність порівняно з конкурентами, а функція Leaderboard нашого додатка демонструє користувачів із спільноти, які мають найкращі прогнози.

Вебсайт: kutt.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kutt». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

TipRanks

TipRanks

tipranks.com

Bovada

Bovada

bovada.lv

UEFA.tv

UEFA.tv

uefa.tv

IRL

IRL

irl.com

Trove Collective

Trove Collective

trovecollective.co

Casama

Casama

casama.io

ScoresAndOdds

ScoresAndOdds

scoresandodds.com

F1 Fantasy

F1 Fantasy

fantasy.formula1.com

Mapmelon

Mapmelon

mapmelon.com

SHOWTIME

SHOWTIME

showtime.com

SportsLine

SportsLine

sportsline.com

A Real Me

A Real Me

arealme.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності