Kutt — це однорангова (P2P) спортивна та соціальна ігрова платформа, яка дозволяє друзям і незнайомцям використовувати свої знання про спорт та інші ринки, щоб конкурувати один з одним у різноманітних змаганнях. Основним продуктом Kutt є наша платформа спортивних ставок, гра на майстерність наступного рівня, де ви можете змагатися зі своїми друзями та іншими користувачами, правильно прогнозуючи результат спортивних подій. Змагання набагато веселіше, коли вони соціальні – у Kutt кожен має профіль користувача, тож ви завжди будете точно знати, проти кого змагаєтеся (і завжди можете надіслати цій особі персоналізоване повідомлення, у якому розповісти, скільки ще ви знаєте про гра, ніж вони). Завдяки докладному веденню записів Kutt надає цікавий спосіб відстежувати вашу ефективність порівняно з конкурентами, а функція Leaderboard нашого додатка демонструє користувачів із спільноти, які мають найкращі прогнози.

Вебсайт: kutt.com

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