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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Documented» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Documented — це новинний сайт, який висвітлює проблеми імміграції, оскільки вони важливі для жителів Нью-Йорка. Сайт охоплює низку питань, починаючи від змін політики, імміграційного затримання, праці тощо.

Вебсайт: documentedny.com

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