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Documented

Documented

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Вебсайт: documentedny.com

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Documented — це новинний сайт, який висвітлює проблеми імміграції, оскільки вони важливі для жителів Нью-Йорка. Сайт охоплює низку питань, починаючи від змін політики, імміграційного затримання, праці тощо.

Вебсайт: documentedny.com

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