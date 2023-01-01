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Newsmax

Newsmax

newsmax.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Головні заголовки новин, відео та коментарі від Newsmax.com про політику, Білий дім, Конгрес, Голлівуд. Новини США, яким можна довіряти, про здоров’я, особисті фінанси, віру, свободу тощо.

Вебсайт: newsmax.com

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