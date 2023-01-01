The Cut — це сайт для жінок, які хочуть переглядати останні тенденції моди; читайте провокаційні погляди на важливі проблеми, від політики до відносин; стежити за іконами стилю знаменитостей; і переглянути нові продукти.

Вебсайт: thecut.com

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