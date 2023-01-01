Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MedlinePlus» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Знайдіть інформацію про стан здоров’я, проблеми зі здоров’ям тощо зручною для читання мовою на MedlinePlus, оновленому та надійному сайті інформації про здоров’я від NIH та Національної медичної бібліотеки.

Вебсайт: medlineplus.gov

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MedlinePlus». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.