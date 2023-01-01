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MedlinePlus

MedlinePlus

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Вебсайт: medlineplus.gov

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Знайдіть інформацію про стан здоров’я, проблеми зі здоров’ям тощо зручною для читання мовою на MedlinePlus, оновленому та надійному сайті інформації про здоров’я від NIH та Національної медичної бібліотеки.

Вебсайт: medlineplus.gov

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