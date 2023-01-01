WebCatalog
Kenmei

Kenmei

kenmei.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kenmei» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Міжсайтовий трекер манги. Читайте та керуйте своєю колекцією в одному місці. Завдяки інтеграції з великими та малими сайтами завжди залишайтеся в курсі улюблених серіалів.

Вебсайт: kenmei.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kenmei». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Manga UP

Manga UP

global.manga-up.com

daily.dev

daily.dev

daily.dev

Xcel Energy

Xcel Energy

my.xcelenergy.com

Bitdefender Central

Bitdefender Central

central.bitdefender.com

The State

The State

thestate.com

The Charlotte Observer

The Charlotte Observer

charlotteobserver.com

Lexington Herald-Leader

Lexington Herald-Leader

kentucky.com

Azuki

Azuki

azuki.co

MedlinePlus

MedlinePlus

medlineplus.gov

Manta

Manta

manta.net

Anime-Planet

Anime-Planet

anime-planet.com

Flightradar24

Flightradar24

flightradar24.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності