DMSi Software

DMSi Software

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Вебсайт: dmsi.com

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DMSi привносить нові технології та нові ідеї в промисловість будівельних матеріалів за допомогою нашого спеціалізованого програмного забезпечення для управління бізнесом. Ми революціонізуємо один із найбільших і найважливіших секторів у світі. На щастя, ми любимо виклики. У нас є вакансії для людей, які люблять тренуватися з нашим програмним забезпеченням, досліджувати та вирішувати бізнес-проблеми клієнтів та оптимізувати ланцюжки поставок за допомогою індивідуальних рішень. У нас є вакансії для інженерів програмного забезпечення, дизайнерів, системних інженерів, аналітиків, власників продуктів і менеджерів продуктів, які досліджують інноваційні технології та створюють людські інтерфейси. У нас є посади, які змушують нашу компанію працювати над продажами, маркетингом, кадрами та бухгалтерією, що допомагає розвивати наш бренд і нашу команду. Нас надихає те, що ми оточуємо себе яскравими, добрими, допитливими людьми, які люблять безмежні можливості, які може запропонувати сфера корпоративного комп’ютерного програмного забезпечення.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: dmsi.com

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Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

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myob.com

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