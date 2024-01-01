DMSi Software

DMSi привносить нові технології та нові ідеї в промисловість будівельних матеріалів за допомогою нашого спеціалізованого програмного забезпечення для управління бізнесом. Ми революціонізуємо один із найбільших і найважливіших секторів у світі. На щастя, ми любимо виклики. У нас є вакансії для людей, які люблять тренуватися з нашим програмним забезпеченням, досліджувати та вирішувати бізнес-проблеми клієнтів та оптимізувати ланцюжки поставок за допомогою індивідуальних рішень. У нас є вакансії для інженерів програмного забезпечення, дизайнерів, системних інженерів, аналітиків, власників продуктів і менеджерів продуктів, які досліджують інноваційні технології та створюють людські інтерфейси. У нас є посади, які змушують нашу компанію працювати над продажами, маркетингом, кадрами та бухгалтерією, що допомагає розвивати наш бренд і нашу команду. Нас надихає те, що ми оточуємо себе яскравими, добрими, допитливими людьми, які люблять безмежні можливості, які може запропонувати сфера корпоративного комп’ютерного програмного забезпечення.

Вебсайт: dmsi.com

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