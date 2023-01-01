Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DivvyHQ» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

DivvyHQ is a cloud-based, content planning, workflow, and collaboration platform built to help marketers and content producers get/stay organized and successfully execute demanding, complicated and content-centric marketing initiatives. DivvyHQ's unique functionality combines web-based calendars, content management and online collaboration to help global content teams capture content ideas, assign and schedule content projects, produce any type of content, stay on top of production deadlines and report on content performance.

Вебсайт: divvyhq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DivvyHQ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.