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Datapad

Datapad

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: datapad.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Datapad is a no-code reporting platform. It helps any business integrate with 15+ sources in an instant, consolidate their data in a singel location and collaborate with their teams & clients. The tool excels in its ease-of-use, design and simplicity. Some highlighted features are: - 15+ integrations - Metric & dashboard templates - AI Insight generation - Google Sheets chart builder - Dashboard links & embedding - Daily e-mail scorecards - Team KPI collaboration

Категорії:

Business
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: datapad.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Datapad». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Grow

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Visme

Visme

visme.co

Infogram

Infogram

infogram.com

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Venngage

Venngage

venngage.com

Databox

Databox

databox.com

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Google Forms

docs.google.com

GRID

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