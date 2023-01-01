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Zerodha Kite

Zerodha Kite

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Вебсайт: zerodha.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zerodha Kite» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програма для торгівлі HTML5, створена з урахуванням швидкості, простоти та зручності використання

Вебсайт: zerodha.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zerodha Kite». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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