Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zerodha Kite» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Програма для торгівлі HTML5, створена з урахуванням швидкості, простоти та зручності використання

Вебсайт: zerodha.com

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