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Zerodha Kite Connect

Zerodha Kite Connect

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Вебсайт: kite.trade

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kite Connect — це набір HTTP/JSON для торгівлі акціями та брокерських API, вбудованих кнопок для торгівлі та мінімалістичної торгової платформи HTML5.

Вебсайт: kite.trade

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