MetaSpark — це динамічний робочий центр на основі штучного інтелекту, який оснащує команди компонентами для керування проектами, людьми та процесами. Формуйте унікальні робочі процеси за допомогою різноманітних інформаційних панелей MetaSpark, настроюваних шаблонів і низки інструментів ШІ. Легко інтегруйтеся з понад 1000 програмами та легко співпрацюйте зі своєю командою, використовуючи функції співпраці MetaSpark, щоб сприяти ефективній командній роботі та досягати надзвичайної продуктивності. Допоможіть своїй команді зосередитися на стратегії та виконанні, заощаджуючи понад 60 годин на місяць на адміністративних завданнях. Особливості: - Перегляди списку, Kanban, Gantt - Шаблони проектів, створені штучним інтелектом - Шаблони компаній - Документи та примітки, створені штучним інтелектом - Інформаційна панель цілей - Інформаційна панель моєї роботи - Коментарі, @згадки та робочі області для спільної роботи - Визнання та нагороди

Вебсайт: metaspark.io

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