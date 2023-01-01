Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Confluence» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Confluence — популярна веб-корпоративна вікі (програмне забезпечення для співпраці), розроблена австралійською програмною компанією Atlassian. Atlassian написав Confluence мовою програмування Java і вперше опублікував його в 2004 році. Confluence Standalone постачається з вбудованим веб-сервером Tomcat і базою даних hsql, а також підтримує інші бази даних. Компанія продає Confluence як корпоративне програмне забезпечення, ліцензоване як локальне програмне забезпечення або програмне забезпечення як послуга, що працює на AWS.

Вебсайт: atlassian.com

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