WebCatalog
Coddy

Coddy

coddy.tech

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Coddy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Оволодійте кодуванням через захоплююче, практичне навчання, плавно інтегруючи його у свою щоденну рутину, і все це без необхідності завантажувати чи ускладнювати.

Вебсайт: coddy.tech

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Coddy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Siter.io

Siter.io

siter.io

SheCodes

SheCodes

shecodes.io

Stonk Journal

Stonk Journal

stonkjournal.com

Siter

Siter

siter.io

Principal Task

Principal Task

principaltask.com

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Wext

Wext

wext.com

Spike LEGO Education

Spike LEGO Education

spike.legoeducation.com

Skyepack

Skyepack

skyepack.com

Studio

Studio

studio.com

Smartick

Smartick

smartickmethod.com

Labster

Labster

labster.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності