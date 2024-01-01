Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Coachello» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Coachello is data-driven personalised people support. Coachello provides world-class performance enhancing coaching on demand via MS Teams & Slack 24x7. Professional coaching is transformative fully personalised but expensive, not scalable and without metrics. Coachello solves this issue in the most efficient and measurable way possible.

Вебсайт: coachello.io

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