Альтернативи - Coachello
Hone
honehq.com
Підвищуйте кваліфікацію своєї команди. Hone пропонує масштабоване навчання менеджерів, яке поєднує найкращий у своєму класі досвід живого навчання з платформою для зміни поведінки.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — це платформа, яка допомагає компаніям зв’язуватися з корпоративними тренерами та навпаки. Шукайте та знаходьте найближчі навчальні події, що відбуваються у вашому місті.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 — це інструмент оцінки лідерства зі зворотним зв’язком на 360 градусів, який допомагає оцінити лідерські навички та компетенції окремих осіб в організації. Інструмент призначений для вимірювання 6 ключових сфер: Присутність виконавчої влади Керівництво Керівництво персоналом Управління ст...
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab — це нова платформа бізнес-результатів, яка допомагає організаціям зосередитися на важливому. Платформа забезпечує прозорість і ясність результатів, яких ви хочете досягти, а також має вбудовані інструменти для сприяння дисципліні, необхідної у вашій організації для досягнення цих результ...
Lingo Live
lingolive.com
Завдяки персоналізованій програмі комунікаційного коучинга Lingo Live ви можете надати всій своїй команді змогу впевнено робити внесок і досягати найамбітніших цілей вашої компанії.
LEADx
leadx.org
Перетворіть менеджерів міленіалів на колишніх лідерів за допомогою LEADx! LEADx — це тренінг з лідерства, який насправді використовують ваші менеджери. Платформа поєднує науку про поведінку, штучний інтелект і експертний контент для відчутного покращення лідерської поведінки, залучення співробітникі...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — це платформа для командного розвитку лідерських якостей для особистого та професійного розвитку ваших співробітників. Ми надаємо привабливу та послідовну систему, доступну за ціною в масштабі, але все ж адаптовану до потреб вашої організації.