Альтернативи - Coachello

Hone

Hone

honehq.com

Підвищуйте кваліфікацію своєї команди. Hone пропонує масштабоване навчання менеджерів, яке поєднує найкращий у своєму класі досвід живого навчання з платформою для зміни поведінки.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers — це платформа, яка допомагає компаніям зв’язуватися з корпоративними тренерами та навпаки. Шукайте та знаходьте найближчі навчальні події, що відбуваються у вашому місті.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360 — це інструмент оцінки лідерства зі зворотним зв’язком на 360 градусів, який допомагає оцінити лідерські навички та компетенції окремих осіб в організації. Інструмент призначений для вимірювання 6 ключових сфер: Присутність виконавчої влади Керівництво Керівництво персоналом Управління ст...

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab — це нова платформа бізнес-результатів, яка допомагає організаціям зосередитися на важливому. Платформа забезпечує прозорість і ясність результатів, яких ви хочете досягти, а також має вбудовані інструменти для сприяння дисципліні, необхідної у вашій організації для досягнення цих результ...

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Завдяки персоналізованій програмі комунікаційного коучинга Lingo Live ви можете надати всій своїй команді змогу впевнено робити внесок і досягати найамбітніших цілей вашої компанії.

LEADx

LEADx

leadx.org

Перетворіть менеджерів міленіалів на колишніх лідерів за допомогою LEADx! LEADx — це тренінг з лідерства, який насправді використовують ваші менеджери. Платформа поєднує науку про поведінку, штучний інтелект і експертний контент для відчутного покращення лідерської поведінки, залучення співробітникі...

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq — це платформа для командного розвитку лідерських якостей для особистого та професійного розвитку ваших співробітників. Ми надаємо привабливу та послідовну систему, доступну за ціною в масштабі, але все ж адаптовану до потреб вашої організації.

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