WebCatalog
Clientify

Clientify

clientify.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

CRM, яка допоможе вам перетворити більше контактів на клієнтів. Просто, потужно та вашою мовою. Організуйте свою команду з продажів, цифрового маркетингу та комерційну команду за допомогою улюбленої платформи тисяч латинських компаній у всьому світі.

Вебсайт: clientify.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Clientify». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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