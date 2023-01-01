Альтернативи - Clientify

Plumb5

plumb5.com

Запустіть багатоканальні маркетингові кампанії в Інтернеті, мобільних пристроях, електронною поштою та SMS. Використовуйте push-повідомлення та обмін повідомленнями в програмі з легкістю. Plumb5 — це платформа взаємодії з клієнтами в режимі реального часу, яка допомагає маркетологам зберегти залучен...