Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «circuly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

circuly — це B2B SaaS для веб-сайтів, який робить оренду фізичних продуктів такою ж простою та прибутковою, як і їх продаж. circuly пропонує все, що потрібно компаніям для успішного запуску та масштабування моделі підписки/продукту як послуги.

Вебсайт: circuly.io

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