WebCatalog

Charley

Charley

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: charlie.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Charley» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Charlie is your team's answer to email. An email archiving and collaboration solution that breaks down your team's email silos, improves knowledge sharing and simplifies management, allowing you to serve your clients better.

Категорії:

Business
Transactional Email Software

Вебсайт: charlie.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Charley». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Brevo

Brevo

brevo.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Emma

Emma

myemma.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

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