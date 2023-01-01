WebCatalog
MeetingKing

MeetingKing

meetingking.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Керуйте своїми зустрічами за допомогою шаблонів порядку денного, обміну документами, керування завданнями, створення протоколів і інструментів архівування.

Вебсайт: meetingking.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MeetingKing». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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