Універсальна платформа HR & Payroll для малого та середнього бізнесу Buddee допомагає сотням організацій оцифрувати та автоматизувати свої кадрові процеси. Підвищте свою продуктивність, керуючи всіма своїми людськими ресурсами та адмініструванням заробітної плати в одній системі.

Вебсайт: buddee.nl

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