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Yuki

Yuki

yukiworks.nl

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Розумний облік для бухгалтерів і малого і середнього бізнесу. У Yuki ми переконані, що бухгалтерський облік може бути розумнішим, простішим і веселішим. Усе, що вам потрібно, на одній онлайн-платформі. З Yuki ви повністю контролюєте своє фінансове управління. Інновації та інтелект перетворені на зручність. Більше ефективності, більше проникливості, більше рішучості – менше турбот.

Вебсайт: yukiworks.nl

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