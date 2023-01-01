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Magister

Magister

magister.nl

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Усе, що потрібно, щоб підготувати кожного студента до майбутнього. На одній цілісній платформі, яка підтримує всі ваші навчальні та робочі процеси. Де всі працюють злагоджено. Звичайно, це відповідає вашому освітньому баченню. І модульний дизайн, тому завжди готовий до інновацій. Магістр такий динамічний.

Вебсайт: magister.nl

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