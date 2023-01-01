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KPN iTV

KPN iTV

tv.kpn.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

KPN Interactive TV: інтерактивне телебачення від KPN. Вирішуйте самі, що, де і коли вам дивитися телевізор. Дивіться улюблені серіали в поїзді, в саду або просто на дивані перед телевізором.

Вебсайт: tv.kpn.com

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