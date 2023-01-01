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2Solar

2Solar

2solar.nl

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Універсальне програмне забезпечення для всіх ваших процесів. Працюйте розумніше та ефективніше з програмним забезпеченням 2Solar. Ефективний ланцюжок модулів від лідерства до продажу, від проектування до управління. Разом повна платформа. Для монтажників сонячних панелей, теплових насосів, зарядних станцій тощо. Усі ваші процеси, одна програмна платформа.

Вебсайт: 2solar.nl

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