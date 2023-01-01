Додаток працює за допомогою перевіреного методу Plenda, де домашнє завдання записується, планується та перевіряється. Просто введіть тему, повторіть, щоб заповнити розклад, і негайно введіть домашнє завдання. Заповніть свої позашкільні заходи та плануйте одноразові завдання у своєму списку справ. Багато завдань за один день? Плануйте перерву між завданнями. Завдання не виконано чи зміна розкладу? Просто перенесіть завдання або тему на інший день.

Вебсайт: planning-en-agenda.nl

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