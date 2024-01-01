BluBil

BluBil

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Вебсайт: blubil.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

BluBil можна використовувати для контролю витрат і надходжень в особистих, сімейних і корпоративних цілях. Можна створювати необмежену кількість груп, які будуть управляти грошовими потоками в сім'ї, в компанії, між друзями, під час спільної подорожі і для будь-яких інших цілей. Легко створити групу і додати до неї штат, який отримує грошову допомогу, має витрати на відрядження, представницькі витрати. Тепер грошові потоки зрозумілі. Монітор просто і швидко. Додати витрати і доходи досить просто, ваші співробітники не «забудуть» їх виправити через складність інтерфейсу. Встановити індивідуальні права рядових співробітників і керівників відділів. Делегуйте повноваження, але зберігайте повну впевненість у контролі над тим, що відбувається. Грошовий потік Групи буде повністю перед вашими очима, але тільки якщо ви матимете достатні права. Слідкуйте за рухом грошей між співробітниками.

Вебсайт: blubil.com

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