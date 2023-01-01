BitDegree - перша в світі освітня платформа на базі блокчейну з жетонними стипендіями та мережею талантів.

Вебсайт: bitdegree.org

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