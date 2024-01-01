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Intract

Intract

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Вебсайт: intract.io

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Intract — це пакет Web3 Analytics для розвитку проектів і спільнот Web3. Intract надає хмарне програмне забезпечення для маркетингу Web3, яке дозволяє проектам і спільнотам залучати учасників за допомогою маркетингової інформації, що підтримується даними. Наша платформа включає доступ до спільноти, послуги та продукти управління маркетингом, які починаються безкоштовно та масштабуються відповідно до ваших потреб у зростанні Web3 – у будь-якому масштабі – до токена чи після токена. ✅ On Chain Analytics ✅ Token Gating ✅ Web3 Атрибуція користувача ✅ Відстеження ROI кампанії ✅ Створення персон для користувачів і клієнтів ✅ Відстеження конверсій ✅ Ідентифікація нових користувачів ✅ Розпізнавання Wallet Networth

Категорії:

Productivity
Інше маркетингове програмне забезпечення

Вебсайт: intract.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Intract». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Intellifluence

Intellifluence

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Branalyzer

Branalyzer

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Upptic

upptic.com

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