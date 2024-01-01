Альтернативи - Intract
elink.io
elink.io
Створюйте будь-що за допомогою веб-посилань. У elink є все необхідне для збереження закладок і створення веб-сторінок, електронних листів, віджетів RSS-сайтів, посилань на соціальні біографії, соціальних стін, автоматизованого вмісту тощо. Створіть контент за лічені хвилини!
Short.io
short.io
Short.io — це програма для скорочення URL-адрес із білими мітками, яка створює короткі посилання на фірмових доменах. Скорочуйте, налаштовуйте та діліться фірмовими URL-адресами зі своєю аудиторією.
Revue
getrevue.co
Створіть лояльну аудиторію. Revue дозволяє авторам і видавцям легко надсилати редакційні інформаційні бюлетені — і отримувати гроші.
RocketLink
rocketlink.io
Додайте пікселі перенацілювання, власний заклик до дії, користувацькі домени до будь-якого посилання, яким ви ділитеся, налаштуйте вигляд мініатюри посилання та перенацілюйте будь-кого, хто клацнув.
GummySearch
gummysearch.com
Дослідження аудиторії Reddit у вас під рукою. Швидко виявляйте проблемні точки своїх клієнтів, які рішення їм потрібні та за що вони готові заплатити.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business — це комплексне бізнес-рішення WhatsApp, наші пропозиції включають офіційний API WhatsApp, чат-бота, CRM на основі WhatsApp, автоматизацію, інтеграцію з багатьма інструментами тощо.
Radio.co
radio.co
Хочете створити радіостанцію? Автоматизуйте свій розклад, транслюйте прямі трансляції та відстежуйте слухачів з однієї простої у використанні платформи. Ласкаво просимо на Radio.co.
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops — це платформа вірусного та реферального маркетингу для запуску рейтингових змагань, розіграшів, програм перед запуском і реферальних програм.
ShareASale
shareasale.com
Співпрацюйте з ShareASale, щоб стати частиною нашої надійної партнерської маркетингової мережі. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence — це маркетингова служба для впливових людей, яка дозволяє брендам і впливовим особам об’єднуватися, співпрацювати та досягати своїх цілей.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer — це дешевший, найшвидший і найпростіший спосіб дізнатися, що насправді відбувається в Інтернеті.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter пропонує простий і зрозумілий досвід написання для людей, які не шукають розширених звітів або функцій для бізнесу.
BrandBucket
brandbucket.com
Оригінальний ринок фірмових імен із понад 100 000 підібраних експертами назв компаній на вибір. Отримайте відповідний .com і логотип, а також безкоштовну консультацію щодо брендингу від нашої команди.
Eredom
eredom.com
Ласкаво просимо в Ередом! Досліджуйте незареєстровані комерційні доменні імена! Шукайте доступні та фірмові доменні імена .com!
WANotifier
wanotifier.com
Ваші клієнти в WhatsApp. Зв’яжіться з ними за допомогою масових повідомлень WhatsApp за допомогою офіційних API WhatsApp із додатковою націнкою 0% на офіційні збори за API!
SummarAIze
summaraize.com
Подкаст і відеовміст у 10 разів за 10 хвилин. SummarAIze перепрофілює ваш контент з аудіо та відео на цікаві публікації в соціальних мережах, вміст електронної пошти, резюме, цитати тощо, якими можна ділитися!
eKyte
ekyte.com
eKyte допомагає командам цифрового маркетингу планувати та проводити онлайн-кампанії, аналізувати та оптимізувати результати. Решту зробить штучний інтелект.
Chainfuel
chainfuel.com
За допомогою потужного телеграм-бота та веб-програми Chainfuel ви можете автоматично захищати свою групу від спамерів і шахраїв, відстежувати групові показники, залучати й утримувати користувачів лише кількома клацаннями миші.
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social — це новаторська платформа, розроблена для революції в розробці, затвердженні та запуску цифрових маркетингових кампаній. За своєю суттю Approved Social — це механізм спільного зворотного зв’язку та схвалення, який дає змогу маркетинговим командам, агентствам і брендам оптимізувати с...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — це набір багатоканальних розмов на основі ШІ для залучення клієнтів. Універсальна платформа SleekFlow забезпечує безперебійну та персоналізовану подорож клієнта через доступні для кожного канали обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Instagram, живий чат тощо. SleekFlow присвячений ф...
Socialbuzz
sociabuzz.com
Показуйте засоби масової інформації та наші функції монетизації безпосередньо на сторінці, не пересилаючи відвідувачів на іншу сторінку. Економічна платформа Creator у США. ЗМІ та монетизація.
GettHit.com
getthit.com
Збільште трафік свого веб-сайту за допомогою виняткового цільового генератора трафіку Getthit. Налаштовуйте свої кампанії відповідно до ваших конкретних вимог і з легкістю залучайте тисячі відвідувачів. Розкрийте весь потенціал свого веб-сайту, налаштувавши свої кампанії лише за кілька простих крокі...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar — це система відстеження клієнтів у магазині, яка включає відстеження відео та камери, збір та інтеграцію даних.
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Удосконалена програма SaaS для виявлення партнерів на основі штучного інтелекту для керування видавцями. Платформа надає поглиблений аналіз веб-сайтів видавців, а також інформацію та інструменти для залучення партнерів. Машинне навчання на платформі гарантує, що результати стануть більш цілеспрямова...
Echo AI
echoai.com
Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro — це потужна платформа інтернет-радіо, яка може похвалитися інтелектуальною системою автоматизації, керуванням ді-джеями та плавним переходом між потоковою трансляцією аудіо в прямому ефірі та запланованим вмістом, що допомагає вам залишатися в ефірі незалежно від того, чи виступає ви од...
Linkz.ai
linkz.ai
Автоматичний попередній перегляд розширених посилань під час наведення курсора, який утримує відвідувачів на вашому веб-сайті. Встановіть Linkz.ai за 2 хвилини на своєму веб-сайті чи в блозі й миттєво отримуйте автоматичний попередній перегляд посилань під час наведення курсора. Попередні перегляди ...
Carts Guru
carts.guru
Переслідуйте кожного потенційного клієнта, конвертуйте кожен продаж і швидко розвивайте свій бізнес електронної комерції за допомогою розширеного програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, розробленого спеціально для електронних продавців. Лише кількома клацаннями миші ви можете створюва...
LaunchList
getlaunchlist.com
Створіть вірусний список очікування перших користувачів. Заощаджуйте час запуску та отримайте більше реєстрацій для свого продукту на ранній стадії за допомогою списків очікування перед запуском гейміфікованих вірусів
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick — це безкоштовне й необмежене відстеження електронної пошти для Gmail і Google Workspace (G Suite) із сповіщеннями на робочому столі в реальному часі та подвійними галочками WhatsApp (✓✓) у вашій скриньці для надісланих. Одна блакитна галочка ✓ означає, що електронний лист надіслано, але ...
Chatwee
chatwee.com
Chatwee – це програма для живого чату та обміну миттєвими повідомленнями, націлена на: - онлайн-спільноти - віртуальні події - постачальників послуг психіатричної підтримки - командне спілкування - торгівлю в прямому ефірі - церковні служби - освітні вебінари - потокове відео в прямому ефірі, що доз...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Браузер Multilogin Antidetect Browser – створюйте необмежену кількість облікових записів із різними профілями на пристрої 01 замість використання кількох реальних пристроїв або віртуальних машин
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ — це пакет для оптимізації соціальних медіа, який дозволяє користувачам керувати Twitter, Instagram і Pinterest для посилення впливу соціальних мереж.
Multiview
multiview.com
VisitorView — це програмне забезпечення для веб-аналітики, яке зіставляє IP-адреси компаній, які відвідують ваш веб-сайт, із нашою базою даних, щоб повідомити вам назви цих компаній тощо.
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao — це маркетингова платформа для стійких брендів, яка використовує потужність моделей ШІ, навчених на Sustainability Marketing Framework. На даний момент платформа обслуговує три (3) категорії: стійка мода, особиста гігієна та їжа, і забезпечує (а) діагностику (активів) для маркетингової ефекти...
redirection.io
redirection.io
redirection.io — провідний інструмент для перенаправлення та оптимізації SEO. Після встановлення на веб-сайті redirection.io дозволяє своїм менеджерам з маркетингу або SEO аналізувати проблеми трафіку та налаштовувати правила перенаправлення для виправлення помилок HTTP. Він також може допомогти вип...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers — це інструмент прямої поштової розсилки для агентів з нерухомості. Створюйте, націлюйте та миттєво надсилайте листівки, не відходячи від робочого столу. Безкоштовний список адрес.
Link Looper
linklooper.com
Керування посиланнями стало простим. Link Looper допомагає керувати маркетинговими посиланнями та відстежувати їх ефективність. Ідеально підходить для всієї команди маркетингу, від менеджерів із соціальних медіа до спеціалістів із реклами.
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero — це інструмент автоматизації маркетингу SaaS, який допомагає маркетинговим агентствам / цифровим маркетологам отримувати миттєвий доступ до рекламних облікових записів і сторінок своїх клієнтів у Facebook, Google, TikTok, LinkedIn тощо за допомогою посилання, яким можна поділитися, за 2...
Noosh
noosh.com
Noosh допомагає підприємствам реалізовувати ігрові плани контент-маркетингу, спрощуючи операції та забезпечуючи співпрацю з постачальниками. Продукти компанії та партнери з маркетингових послуг керують цифровими та друкованими ресурсами, структурою витрат, бюджетами, закупівлями, проектами та команд...
GetCurious
getcurious.io
GetCurious дозволяє компаніям-виробникам продуктів проводити глибші дослідження користувачів і швидше. Продукт дозволяє командам продуктів збирати інформацію за допомогою відео, аудіо та показу екрана, поки учасник використовує цільовий веб/програму/прототип. Швидкий набір учасників можна здійснити ...
Brandintellé
brandintelle.com
Brandreward допомагає командам корпоративного маркетингу подолати розрив між маркетинговими операціями та результатом у реальному часі. Наша уніфікована автоматизація робочого процесу для відділів маркетингу безпосередньо пов’язана з симуляторами «Що, якщо» на основі штучного інтелекту — через модул...
Viloud
viloud.tv
Viloud — це найпростіша онлайн-відеоплатформа для створення, потокової трансляції та монетизації власних телеканалів у прямому ефірі, лінійних і на замовлення. Його технологія дозволяє користувачам транслювати канали через вбудований або сторонній програвач для вашого веб-сайту, мобільний додаток аб...
CallerReady
callerready.com
CallerReady — це платформа для маркетологів, які хочуть розширити свої дзвінкові кампанії. Плата за дзвінок, автоматизація від потенційного клієнта до дзвінка та динамічний розподіл дзвінків
Appsero
appsero.com
Appsero — це інструмент аналітики, ліцензування та розгортання WordPress. Appsero — це ідеальне програмне забезпечення для розробників, яке дозволяє керувати плагінами та темами WordPress і продавати їх
Shoutcast
shoutcast.com
Легко транслюйте та монетизуйте свої радіостанції Почніть отримувати дохід в один клік
Healthgrades
healthgrades.com
Healthgrades — це провідний онлайн-ресурс для вичерпної інформації про лікарів і лікарні.