WebCatalog
Beneylu School

Beneylu School

beneylu.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Beneylu School» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Цифровий клас для учнів початкової школи з найкращими програмами для успішної роботи. Найпопулярніший цифровий робочий простір початкової школи

Вебсайт: beneylu.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Beneylu School». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

EcoleDirecte

EcoleDirecte

ecoledirecte.com

ManoMano

ManoMano

manomano.com

ADN

ADN

animedigitalnetwork.fr

Octobre Éditions

Octobre Éditions

octobre-editions.com

Culture Quizz

Culture Quizz

culturequizz.com

eBuyClub

eBuyClub

ebuyclub.com

NA-KD

NA-KD

na-kd.fr

The Bradery

The Bradery

thebradery.com

Just-Eat.fr

Just-Eat.fr

just-eat.fr

Navi

Navi

navi.education

Brico Privé

Brico Privé

bricoprive.com

Toutelatele

Toutelatele

toutelatele.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності