WebCatalog
Culture Quizz

Culture Quizz

culturequizz.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Culture Quizz» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Перевірте свої знання за допомогою найкращих загальних тестів із відповідями. Вікторина Кіно, Знаменитості, Історія, Географія, Спорт тощо. Більше 4000 запитань, щоб зробити навчання цікавим.

Вебсайт: culturequizz.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Culture Quizz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Dyma

Dyma

dyma.fr

LiveMentor

LiveMentor

livementor.com

Beneylu School

Beneylu School

beneylu.com

Decathlon Tunisie

Decathlon Tunisie

decathlon.tn

Amazon France

Amazon France

amazon.fr

Amazon Belgium

Amazon Belgium

amazon.com.be

Panorama

Panorama

panorama.movie

Acasi

Acasi

acasi.io

Libération

Libération

liberation.fr

ADN

ADN

animedigitalnetwork.fr

Picard

Picard

picard.fr

PickYourSkills

PickYourSkills

pickyourskills.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності